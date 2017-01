Finmeccanica, cda d'urgenza nella sede di Roma dopo la condanna di Moretti

Tutti a Piazza Monte Grappa a Roma nper un consiglio di amministrazione d'urgenza. Secondo quanto risulta a Il Tempo dopo la sentenza che ha condannato Mauro Moretti, all'epoca amministratore delegato di Ferrovie e oggi presidente di Leonardo- Finmeccanica, a 7 anni dal Tribunale di Lucca al termine del processo per la strage di Viareggio, la società si è mossa per mettere a punto una strategia di risposta. I consiglieri di amministrazione sono ancora riuniti. E non sarebbero previsti comunicati ufficiali.