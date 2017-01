L'ultimo regalo agli italiani: il debito pubblico tocca quota 2.229,4 miliardi

2.229,4 miliardi, 5,6 miliardi in più rispetto al mese di ottobre. È il nuovo record toccato a novembre dal debito delle amministrazioni pubbliche. A certificarlo il supplemento al bollettino statistico "Finanza pubblica, fabbisogno e debito" della Banca d'Italia. In particolare il debito delle Amministrazioni centrali è aumentato di 5,7 miliardi, quello delle Amministrazioni locali è diminuito di 0,1 miliardi; il debito degli Enti di previdenza è rimasto pressoché invariato. Nei primi undici mesi del 2016 il debito è aumentato di 56,7 miliardi mentre le entrate tributarie sono state pari a 368,4 miliardi, in crescita del 4,3 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2015.