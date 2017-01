Mobili, energia, beneficenza Ecco tutti gli sconti del 730

Rimborsi e dichiarazioni fiscali per il 2017 si parte. Da ieri è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) la bozza del 730/2017 con le istruzioni. Diverse le novità introdotte come l’agevolazione sui premi di risultato dei dipendenti del settore privato e il regime speciale previsto per i lavoratori rimpatriati. Ecco cosa cambia

I BONUS PRODUTTIVITÀ

Da quest'anno è prevista una tassazione agevolata per i dipendenti del settore privato che percepiscono premi di risultato per un importo non superiore a 2 mila euro o a 2.500 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. In particolare, se i premi di risultato sono percepiti in denaro, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali pari al 10%. Se i premi invece sono percepiti sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore, non si applica alcuna imposta.

RIMPATRIATI

Un’altra agevolazione che entra per la prima volta nella dichiarazione riguarda i lavoratori che si sono trasferiti in Italia. Per questi concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese. Lo sconto fiscale va dunque evidenziato nel 730.

LEGGE «DOPO DI NOI»

Dal periodo d’imposta 2016, per le assicurazioni che hanno come oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19% è elevato a 750 euro. Si tratta di un effetto della legge cosiddetta «dopo di noi» approvata in questa legislatura che consente ai genitori di figli con gravi disabilità di costruire in vita una patrimonio per assicurare agli eredi le cure necessarie quando padre e madre moriranno.

DONAZIONI

Sempre a partire dall’anno d’imposta 2016, è possibile fruire della deduzione del 20% di erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficienza. Per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate, che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

BONUS MOBILI E LEASING

Alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno tre anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, entro il limite di 16 mila euro, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale. Non solo. È riconosciuta la de- trazione del 19% dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto, avevano un reddito non superiore a 55.000 euro. L'importo dei canoni di leasing per cui si può fruire della detrazione non può essere di importo superiore a 8.000 euro se, alla data di stipula del contratto, si hanno meno di 35 anni o di 4 mila euro se alla stessa data si hanno 35 anni o più. L’agevolazione spetta anche se nel 2016 sono stati pagati i prezzi di riscatto: in tal caso il prezzo del riscatto non può essere superiore a 20 mila euro se si aveva meno di 35 anni, a 10 mila euro se si aveva 35 anni o più.

BONUS ENERGIA

A chi lo scorso anno ha acquistato un’abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50% dell'Iva pagata nel 2016. È riconosciuta la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.