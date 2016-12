Monte di Paschi, approvato il decreto Il governo salva Mps

"Abbiamo approvato il decreto che abbiamo definito il decreto salvarisparmio che si basa sull'autorizzazione ricevuta dal parlamento con ampia maggioranza a costituire un fondo di 20 miliardi per intervenire a tutela del risparmio". Ad annunciare il salvataggio di Monte di Paschi di Siena è il premier Paolo Gentiloni al termine del Consiglio dei ministri.

Mps al termine del cda seguito all'operazione di aumento di capitale che non si era chiusa con successo ha ringraziato tutti i dipendenti per "il grande sforzo profuso al servizio della banca e dei clienti in questo delicato momento della vita dell'istituto". Non sono stati raccolti ordini di investimento sufficienti a raggiungere la somma di 5 miliardi di euro, necessaria a consentire il deconsolidamento dei non performing loan e il raggiungimento degli altri obiettivi di rafforzamento patrimoniale posti a base dell'operazione annunciata il 25 ottobre e delle autorizzazioni ricevute dagli organismi di vigilanza nazionali e sovranazionali.