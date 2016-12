Monte di Paschi, aumento di capitale fallito Entra lo Stato

Una nota conferma il fallimento dell'operazione. "Banca Monte dei Paschi di Siena informa che l'operazione di aumento di capitale, lanciata lunedì 19 dicembre, non si è chiusa con successo" si legge nel breve comunicato diffuso in serata dall'istituto bancario. "Non sono stati raccolti ordini di investimento sufficienti a raggiungere la somma di 5 miliardi di euro - spiegano - necessaria a consentire il deconsolidamento dei non performing loan e il raggiungimento degli altri obiettivi di rafforzamento patrimoniale posti a base dell'operazione annunciata lo scorso 25 ottobre nonché delle autorizzazioni ricevute dagli organismi di vigilanza nazionali e sovranazionali".

Scatta dunque il piano B: riflettori accesi sul Consiglio dei ministri che varerà il decreto per il salvataggio dell'istituto senese. Si tratta di un pacchetto di misure a supporto di tutto il settore bancario italiano. Il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena ha formulato una richiesta formale di aiuto al Tesoro per un sostegno finanziario pubblico straordinario, come previsto dalla direttiva europea "Brrd" su risoluzione e risanamento delle banche. Il Parlamento ha già autorizzato il governo a produrre 20 miliardi di debito aggiuntivo a scopo "precauzionale" per soccorrere le banche in difficoltà. L'intervento pubblico dovrebbe basarsi su garanzie statali su prestiti e bond risolvendo così il problema della liquidità. Si supera in questo modo la deadline che la Bce aveva individuato nel 31 dicembre per portare a compimento l'aumento di capitale da reperire attraverso il mercato. Con la garanzia pubblica e la ricapitalizzazione "precauzionale" del Tesoro ci sarebbe più tempo per un nuovo piano industriale.