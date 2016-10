Battuta d’arresto per l’hi-tech laziale

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Nel secondo trimestre 2016, l’export dei poli tecnologici laziali chiude un pesante -16,7%, una performance peggiore rispetto alla media nazionale (-5,7%). Battuta di arresto in particolare per il polo farmaceutico che, dopo 8 trimestri di crescita consecutiva, registra un calo del 24%. Crescono il polo aeronautico (+76,5%) e quello dell’Ict (+18,2%, superato quello di Torino e secondo in Italia dietro a Milano), ma non abbastanza da compensare il calo delle esportazioni del farmaceutico che, nonostante un trimestre negativo, rimane la realtà di settore più importante a livello nazionale in termini di valori esportati. È quanto emerge dal Monitor dei Poli Tecnologici del Lazio realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa SanPaolo. A livello di mercati di sbocco, colpisce l’inversione di tendenza del Belgio (-32,9%), per molti trimestri motore delle esportazioni, ma ora condizionato dalle performance del polo farmaceutico.

Leo. Ven.