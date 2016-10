Contro Antonini (ex Popolare Spoleto) cadono tutte le accuse. Il gip archivia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Giovanni Antonini, ex presidente della Banca Popolare di Spoleto, è uscito pulito dall’inchiesta avviata dalla procura di Spoleto dopo le ispezioni della Banca d’Italia nell’istituto. Con il dispositivo emesso il 29 settembre scorso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale spoletino, Federica Fortunati, tutte le accuse mosse ad Antonini sono state archiviate. L’ex numero uno della Banca Popolare di Spoleto, indagato assieme ad altre 36 persone è stato, infatti, completamente prosciolto dalle accuse di associazione a delinquere, intermediazione usuraia, bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita e truffa. Insomma la maxi inchiesta della procura di Spoleto, si è rivelata solo un perdita di tempo. Tutte le accuse mosse sono risultate infondate ed è stato lo stesso pubblico ministero a chiedere l’archiviazione per Antonini e gli altri indagati. Nel decreto del Gip si legge infatti che: «La richiesta di archiviazione deve essere accolta per l’insussistenza dei presupposti utili al promovimento dell’azione penale con riguardo ai fatti in questione».

I fatti in questione erano quelli relativi ai finanziamenti - da parte della Bps - a beneficio di alcune società private, quali la Finsud Srl e la Gam Property, oltre al caso dell’anticipazione da 180 mila euro sulla fattura n.2 del 2007 della Baronci. Per il primo caso il tribunale ha giudicato «sufficientemente garantito» il finanziamento erogato, «grazie ai titoli di Stato Btp concessi in garanzia dalla Finsud stessa, che venivano utilizzati dalla Banca per ottenere la liquidità necessaria presso la Bce».

Viene così confutata la tesi del Pm che aveva considerato l’operazione di finanziamento di 31 milioni di euro «caratterizzata da un approccio al rischio non allineato a criteri si sana e prudente gestione (...).

Analoghe considerazioni secondo il gip valgono per il finanziamento erogato alla Gam Property, che ha offerto ampie e solide garanzie. «Anche in questo caso - sottolinea il giudice - l’operazione è andata a buone fine e si è svolta secondo le modalità programmate, addirittura con largo anticipo del rimborso della somma finanziata rispetto alle previsioni contrattuali». In entrambe le situazioni «i rapporti di finanziamento in esame hanno portato dei guadagni alla banca e sono stati deliberati ed erogati previa acquisizione di garanzie idonee fornite dai soggetti finanziati, con cui, peraltro, non sono emersi rapporti particolari da parte dell’Antonini o dei vari membri del consiglio di amministrazione della Bps».

Infine, riguardo la vicenda della Baronci Costruzioni generali srl, l’azienda aveva estinto il debito da 180 mila euro con un’ulteriore anticipazione di credito. Tempo dopo, nel 2012, Antonini aveva chiesto e ottenuto che pari importo, derivante da emolumenti lui spettanti ma lasciati in banca a garanzia del precedente anticipo fattura, gli venisse restituito, operazione andata in porto con il voto non unanime del consiglio di amministrazione. Tale vicenda come sostenuto dal Pm «non appare facilmente inquadrabile nella fattispecie astratta dell’appropriazione indebita».

Il pubblico ministero e, in accordo, il giudice per le indagini preliminari, non hanno individuato elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio in relazione alle imputazioni formulate a carico degli indagati, che sono dunque state tutte archiviate. A questo punto gli ex indagati, tra i quali figurano anche personaggi di spicco quali Antonio Sarni dell’omonima catena di ristorazione, l'ex direttore generale della Bps Francesco Tuccari, l'ex presidente del Coni regionale Valentino Conti, il presidente della Confcommercio Aldo Amoni, saranno liberi di chiedere soddisfazione economica nei confronti delle parti civili - Banca d'Italia, Banca Popolare di Spoleto e Spoleto Credito e Servizi. Antonini non ha nascosto la sua soddisfazione e a Il Tempo ha detto: «Le accuse mosse nei nostri confronti dalla Banca d’Italia si sono rivelate tutte false e pretestuose. Tutto è servito a sottrarre la Banca Popolare di Spoleto al controllo e alla proprietà dei 21 mila soci della Spoleto Credito e Servizi. La decisione del gip mi rende ancor più ottimista circa l’esito finale dei nostri ricorsi promossi presso il Tar del Lazio e la Corte Europea, avverso il mancato rispetto, da parte del Ministero delle Finanze, delle sentenze del Consiglio di Stato sull'illegittimità di entrambi i commissariamenti della banca e della fondazione. Sono fiducioso che alla fine della vicenda la giustizia trionferà totalmente, ristabilendo le legittime situazioni antecedenti questi fatti, rivelatisi del tutto infondati».

Filippo Caleri