Il Jobs act era nato per i giovani Ma aumentano solo gli over 50

Dopo lo stop di luglio, torna a crescere l’occupazione in Italia: ma ad aumentare sono soprattutto i lavoratori «anziani». A comunicarlo è l’Istat, che nelle sue stime preliminari registra, ad agosto 2016, un aumento di 13mila occupati (+0,1%) rispetto al mese precedente. Un incremento che sale a 162mila (+0,7%) nel confronto con l’agosto dello scorso anno. Un risultato lievemente positivo, anche se non è tutto oro quel che riluce. Le cifre apparentemente confortanti dell’Istat, infatti, nascondo dettagli ben meno rasserenanti. Il tasso di disoccupazione rimane infatti ad agosto fermo all’11,4%; come il mese precedente, mentre cala solo di 0,1 punti percentuali sull’anno. E anche il calo del tasso di disoccupazione per i giovani su base mensile (-0,4%) si annulla nel confronto annuale: rispetto ad agosto 2015, vola solo l’occupazione degli over 50. Mentre il tasso di occupazione giovanile rimane pressoché stabile rispetto allo scorso anno (+0,1% per i ragazzi sotto i 24 anni, addirittura -0,3% per quelli compresi tra i 25 e i 34), il tasso d’occupazione degli over50 continua ad aumentare al ritmo del +1,9%. In termini assoluti, si tratta di oltre 400mila lavoratori tra i 50 ed i 64 anni in più rispetto all’estate scorsa. Un aumento che riflette più le tendenze demografiche e – soprattutto – l’innalzamento dell’età pensionabile avvenuto questo gennaio. Frutto quindi più della Fornero che della decontribuzione sulle assunzioni. Lo nota anche la Cisl, che dà un giudizio positivo sulla crescita ma lancia l’allarme qualità: «L’aumento annuo di agosto concentra sugli over 50, dunque è attribuibile in buona parte alla maggiore permanenza al lavoro dovuta alle riforme pensionistiche, non necessariamente a nuove assunzioni», spiega il Segretario confederale Cisl Gigi Petteni. Diminuiscono inoltre sull’anno, di circa 89mila unità, gli occupati indipendenti: secondo Confesercenti un «segno della difficoltà delle imprese» e della debolezza dell’economia. Negativa anche la lettura di Confcommercio: la crescita degli occupati in agosto è troppo esigua per rassicurare sull’eventuale miglioramento della congiuntura». Un pensiero simile a quello della Uil: «Con scostamenti occupazionali dello zero virgola difficile poter tirare un sospiro di sollievo», commenta il Segretario confederale Guglielmo Loy. «Sulla crescita dell’occupazione dipendente permanente l’effetto incentivi: resta la preoccupazione per ciò che accadrà in loro assenza se non si assisterà ad una reale crescita economica del Paese»

Marco Valeri