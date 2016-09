Deutsche bank, la bomba che può distruggere l’Ue

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Chiudete gli occhi e tornate al 15 settembre del 2008. L’immagine che si trova è quella dei dipendenti della banca d’affari Usa Lehman Brothers che lasciano la sede di quella che, fino ad allora, era una potente istituzione in grado di influenzare il mondo. Nei loro occhi lo stupore per la fine improvvisa di un modello di business che sembrava invincibile. Ora si può tornare a oggi. A ieri mattina, meglio, quando sui monitor degli analisti di Borsa il titolo del maggior istituto tedesco, la Deutsche bank, ha iniziato a scivolare in un baratro che sembrava senza fine. Il titolo ha perso fino al 9% sprofondando per la prima volta nella sua storia sotto i 10 euro sulle indiscrezioni di un abbandono della Deutsche da parte di grandi fondi internazionali. Secondo Bloomberg si sarebbe trattato di hedge miliardari come Millennium Partners, Capital Investiment Management e Rokos che, clienti negli Usa della banca tedesca nelle attività del clearing sui derivati, si sarebbero rivolti altrove per il servizio. Tanto è bastato per generare negli investitori il panico e impostare le vendite a qualunque prezzo. Una discesa così ripida che è dovuto intervenire pubblicamente l’a.d della banca, John Cryan, che ha reagito alla «violenta speculazione» rivolgendosi ai dipendenti, perché una «percezione esterna distorta - ha detto loro - non influenzi in modo più forte la nostra attività quotidiana». I mercati hanno sudato freddo fino all'inversione di rotta col rimbalzo registrato a Wall Street per terminare infine col botto (+6,39% a 11,57 euro a Francoforte) grazie alle indiscrezioni su un accordo in arrivo col dipartimento di Giustizia americano per ridurre a 5,4 miliardi di dollari la multa per lo scandalo dei subprime rispetto alla richiesta iniziale di 14 miliardi di dollari.

I broker hanno tirato un sospiro di sollievo anche perché contemporaneamente alla discesa di Db tutti i titoli bancari europei sono andati in apnea. Giù ad esempio è andata Milano che dopo un rosso che ha sfiorato il 2% è riuscita a chiudere con un guadagno dello 0,4%. È andata bene insomma. Paura passata con la speculazione che si è portata a casa il suo bottino. Ma i problemi restano sul tappeto. La Deutsche resta fragile stretta tra un carico di prodotti derivati enorme che non riesce più gestire, la necessità di una ricapitalizzazione nonostante un cuscinetto di riserva di liquidità di oltre 215 miliardi e soprattutto l’impossibilità almeno per ora di attingere ad aiuti di Stato per curare il gigante bancario. Il governo tedesco, infatti, attraverso il portavoce del ministero delle Finanze, è tornato a smentire che si stia lavorando a un piano di salvataggio. Eppure la sensazione è che senza interventi drastici possa scoppiare una mina in mezzo all’Europa che porterebbe a fondo tutte le fragili banche europee, italiane comprese. Non è un caso dunque che il settimanale Stern abbia titolato «Lehman 2.0», evocando crisi sistemiche come quella americana del 008. Da lì partì una crisi finanziaria senza precedenti. Se Db scoppiasse sarebbe anche peggio. Lehman non aveva sportelli aperti al pubblico, Deutsche sì. Inimmaginabili gli effetti della corsa al ritiro dei depositi da parte dei correntisti impauriti.

Filippo Caleri