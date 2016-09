Per terremoto e migranti Renzi farà 7,7 miliardi di debiti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Ora la flessibilità richiesta da Renzi all’Unione Europea ha una dimensione numerica: 7,7 miliardi di euro. Questo il tetto che Renzi avrà a disposizione per «fronteggiare la necessità di sostenere interventi straordinari» per le conseguenze del sisma e il fenomeno dei migranti. La cifra si trova nella relazione al Parlamento della nota di aggiornamento al Def presentata dal premier Matteo Renzi e dal ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan che spiega che «il Governo richiede al Parlamento l’autorizzazione a utilizzare, ove necessario, ulteriori margini di bilancio sino a un massimo dello 0,4 per cento del Pil per il prossimo anno. In tal caso, l’indebitamento netto potrà pertanto ulteriormente aumentare nel 2017 per un importo massimo di 7,7 miliardi di euro (che include gli effetti degli interventi correlati alla messa in sicurezza del territorio e a gestire il fenomeno migratorio)».

Chiaro che questo è solo quanto scritto dal Governo nel suo documento e non è assolutamente certo che la Ue nonostante il non felice momento che attraversa dia semaforo verde all’extra deficit richiesto.

La relazione ricorda anche che, nel 2017, «le misure disposte con il Disegno di Legge di Bilancio determineranno un aumento dell’obiettivo di indebitamento di 0,2 punti percentuali di pil, e cioè un indebitamento del 2,0 per cento a fronte dell’1,8 per cento prospettato nel Def 2016».

La manovra 2017 però conterrà anche misure per favorire gli investimenti e rilanciare la competitività con una dote di circa 3 miliardi. Nel pacchetto rientreranno, infatti, la gran parte degli interventi previsti da Industria 4.0, la nuova Iri al 24%, l’Iva per cassa per le piccole imprese, la riedizione dei superammortamenti, potenziati al 250% per l’innovazione tecnologica, oltre al probabile rafforzamento degli sgravi alla produttività. «Incentivi fiscali per più salario ai lavoratori e più profitto alle imprese», ha spiegato Padoan, viaggeranno di pari passo alle «risorse per le fasce deboli». Insomma nessuna manovra elettorale. Il ministro ha replicato così ai detrattori della politica economica del governo prefigurata con il Def e ha insistito sugli obiettivi della prossima Finanziaria. «Questa è una manovra in linea con quelle precedenti, in assoluta coerenza, non c’è niente di pre o post elettorale, c’è l'interesse del Paese, il sostegno alla crescita e al lavoro», ha sottolineato il titolare di Via XX settembre intervistato al Gr Rai, dopo il varo della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza su cui verrà impostata la nuova Legge di Bilancio.

