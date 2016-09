Parchi a tema, così il divertimento fa business

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Il Lazio è diventato uno dei poli di attrazione anche per il turismo legato al divertimento delle famiglie. Sono soprattutto quelli che provengono dal Centro Sud a essere attratti dai tre parchi tematici nati attorno alla Capitale nell’ultimo decennio. Da un lato il fascino delle bellezze artistiche della Capitale dall’altro la voglia di passare due giorni soddisfacendo l’esigenza di grandi e piccoli, attratti anche da offerte e pacchetti ad hoc. E perché non unire l’arte al divertimento. Ecco dunque che in questi anni i parchi nonostante la crisi economiche continuano ad aumentare i propri utenti e a investire per offrire ogni anno qualcosa di nuovo agli utenti.

Il primo a essere realizzato è stato Zoomarine a Torvaianica nato nel settembre 2005. Un luogo per grandi e piccini dove è possibile imparare divertendosi. Con i suoi 40 ettari di verde, acqua e attrazioni e oltre 600.000 visitatori, 60.000 studenti e 65.000 pernottamenti annuali Zoomarine si conferma come una delle realtà più importanti del centro Italia che arriva ad impegnare oltre 500 collaboratori durante la stagione. Anche quest'anno Zoomarine si è confermato primo per frequenze. Da poco ha festeggiato gli 11 anni di attività superando ancora una volta il suo precedente record di spettatori (la stagione si chiuderà nuovamente con più di 500 mila presenze). Zoomarine è anche l’unico a ospitare diverse specie di animali marini. A maggio del 2011 è nato Rainbow MagicLand realizzato dalla società Alfa park S.r.l., che ha nel suo portafoglio anche Miragic, a Barletta. Il polo è situato a Roma Valmontone (a circa 20 minuti dalla Capitale), lungo la direttrice Roma-Napoli. Con un investimento di 300 milioni di euro, si estende su una superficie di 600 mila mq ed è caratterizzato da un’originale scenografia sul tema della magia che rende la struttura unica nel suo genere. Fino a oggi ha ospitato oltre 3,2 milioni di visitatori. Rainbow MagicLand offre oltre 40 tra attrazioni e spettacoli, tra montagne russe, torri di caduta, giochi acquatici e attrazioni per bambini. Inoltre, il Parco, dotato di 13.000 piante, ospita uno dei più grandi parcheggi fotovoltaici realizzati in Italia, su una superficie di 60.000 metri quadrati, che produce 6,5 Megawatt di energia pulita, pari a circa il 75% del fabbisogno energetico del Parco.

L’ultimo in ordine di tempo ad essere realizzato è Cinecittà World. Un parco a tema italiano, sito a Castel Romano, nato per iniziativa degli imprenditori Luigi Abete, Aurelio De Laurentis e Diego Della Valle. L'elemento tematico e dominante dell'intera struttura è il cinema, con 20 attrazioni e scenografie disegnate da Dante Ferretti oltre a diversi spettacoli in scena nei teatri e per le strade del parco.

Il sito è stato aperto il 24 luglio 2014 e sorge sui terreni dei vecchi studi cinematografici Dinocittà, realizzati negli anni sessanta da Dino De Laurentiis, del quale sono rimasti i teatri di posa e alcuni edifici riconvertiti per ospitare show e attrazioni indoor. Fino a oggi non ha raggiunto gli obiettivi economici del piano di sviluppo.

Francesco Puglisi