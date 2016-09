Accordo con i consumatori per risolvere le controversie

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Eni e le associazioni dei consumatori riconosciute dal Consiglio nazionale consumatori e utenti, hanno sottoscritto i documenti relativi alla conciliazione paritetica per il mercato gas e luce, in linea con le disposizioni introdotte con il decreto legislativo 130/2015 sull’Alternative Dispute Resolution - Adr Consumatori, recepite nel codice del Consumo. La conciliazione paritetica è il frutto di un'esperienza condivisa sin dal 2008 da Eni e dalle associazioni dei consumatori perché facilita il rapporto società-cliente permettendo di risolvere le controversie senza andare in giudizio. Grazie alla conciliazione paritetica, che dal 1° gennaio 2017 sarà condizione di procedibilità per andare in giudizio».

Redazione online