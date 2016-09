Roma è troppo importante per essere gestita da corrotti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Milano sembra vivere un nuovo rinascimento. L'Expo, a dispetto di chiaro-scuri contabili, è stata una scintilla che ha dato vigore ad una città che brulica di turisti. La capitale lombarda è da sempre un grande laboratorio politico. Le dispute sono tante e sono feroci ma alla fine tutto si ricompatta e si procede nello interesse civico.

Per i milanesi parlare male di Roma è un ritornello facile. Le appiccicano tutti i guai anche se poi se ne scendono dal nord per ottenere, a pagamento si intende, favori per i loro business. "Il suffragio universale", secondo Otto von Bismarck "è come governare una casa dalla stanza dei bambini". In altre parole Milano giudica il governo capitolino come fosse una stanza disordinata, piena di giocattoli dalla quale (vedi le reti che partono da Milano) amministrare la città. Genera stupore la rassegnazione dei romani che accettano passivamente disposizioni informatiche che arrivano dalla Madonnina. Onta che in altri momenti si sarebbe lavata con il sangue. Roma è la vetrina dell'Italia. È una delle città più conosciute al mondo. Ha una storia però che non le appartiene più.

Delle glorie dei Cesari sono rimasti il Colosseo ed altre importanti rovine mete di turismo. La città ha perso il suo DNA. Nulla del passato resta. C'è soltanto il clima ammorbato da un traffico caotico e puzzolente. Con le strade piene di buche autentiche trappole per le auto e per i pedoni che devono stare attenti a dove mettono i piedi. Ma su Roma non si può scherzare. È la capitale del Paese, è sede del governo, dei ministeri, delle ambasciate e accoglie lo Stato Vaticano. La città è gravata da troppe incombenze per il suo status.

Fatti questi che dovrebbero indurre i governanti a renderla una città a statuto speciale amministrata da un governatore con poteri pieni dei quali risponde al governo in carica. Che deve farsi carico delle spese che gli competono. Riguardo al potere popolare nessun problema. Referente il governatore potrebbero avere un piccolo municipio per i residenti. Non burocrazia ma portavoce delle istanze del centro e delle periferie. Roma è troppo importante per essere gestita da politici, alcuni incapaci, altri corrotti.

Riccardo Riccardi