Nuove pensioni, c’è l’accordo Sul piatto 6 miliardi in 3 anni

Il capitolo della nuova previdenza e cioè dell’uscita anticipata per i lavoratori che si trovano a circa 4 anni dal ritiro è chiuso. Definitivamente, grazie all’accordo tra il governo e i sindacati che ieri è stato sottoscritto ufficialmente. La dote finanziaria non è quella richiesta dai lavoratori ma comunque capiente per accontentare una parte delle loro istanze. Dentro ci sono, infatti, sei miliardi da spendere nei prossimi tre anni. L’impegno è stato annunciato ieri dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti dopo il confronto con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, che hanno hanno firmato il verbale d’intesa. Una mezza vittoria per loro perché nonostante abbiano ottenuto di smontare la legge Fornero, e dopo aver apprezzato il buon lavoro svolto, hanno voluto rimarcare la necessità di «fare ancora molto».

L'accordo che sarà inserito nella legge di bilancio non tocca la Fornero nella sua essenza. I requisiti per la pensione restano gli stessi. Ma viene introdotta ufficialmente l’Ape e cioè l’anticipo pensionistico, volontario o agevolato, insieme all’aumento dei trattamenti pensionistici più bassi con l’introduzione della quattordicesima. Viene anche equiparato la parte di reddito pensionistico non soggetto a tassazione (la no tax area) tra dipendenti e pensionati e viene prevista l’uscita con 41 anni di contributi per alcune categorie di lavoratori precoci.

Nel complesso il conto che dovrò pagare lo Stato è di circa sei miliardi in tre anni (partendo con risorse inferiori a due miliardi nel primo anno per poi crescere negli anni successivi) ma non sono state definite le cifre misura per misura, in attesa di chiarire in particolare le platee dei lavoratori precoci che avranno lo «sconto» per l'uscita anticipata e quelle dei lavoratori che avranno diritto all’Ape agevolata, e cioè senza pagare interessi e polizza assicurativa che resterebbero a carico dell’impresa o dello Stato. «La novità significativa - ha spiegato il ministro Poletti è aver introdotto per l’uscita verso la pensione, oltre ai criteri dell’età e dei versamenti contributivi, anche quello del lavoro che si è fatto». Per quanto riguarda chi è già in pensione, si prevede l’estensione della platea della cosiddetta quattordicesima, conferendo il beneficio (una somma tra i 336 e i 504 euro l'anno a seconda dei contributi versati) anche a coloro che hanno redditi personali complessivi fino a due volte il minimo (1.000 euro). La platea passa da 2,1 a 3,3 milioni di pensionati complessivi. Il segretario generale del sindacato dei vigili del fuoco Conapo, Antonio Brizzi ha però espresso «elusione per il fatto che anche questa volta i vigili del fuoco sono stati dimenticati in materia di pensioni». «Siamo il corpo dello stato più penalizzato. Non chiediamo privilegi ma solo ciò che è già riconosciuto a tutti gli altri corpi, tra cui il meccanismo dei 6 scatti pensionabili che hanno tutte le forze armate di polizia» ha detto Brizzi.

Filippo Caleri