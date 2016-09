Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



«L’ipotesi su cui stiamo ragionando è una quotazione non inferiore al 30%» ha spiegato l’ad di Ferrovie dello Stato, Renato Mazzoncini, parlando della quotazione in Borsa dell’azienda precisando «l’ipotesi di Ipo può riguardare la divisione della lunga percorrenza, ovvero Frecce e Intercity». «Questa divisione oggi ha un fatturato di 2,4 miliardi che può crescere nel Piano fino a 3 miliardi, un Ebitda di 700 milioni che possono diventare 1 miliardo, con Ebitda margin del 33%. L’appeal è molto evidente», ha aggiunto. Quanto ai tempi della quotazione di Fs «sono quelli tecnici per portare a termine la quotazione, quindi a un anno da oggi, nel 2017». A dirlo è stata la presidente di Fs Gioia Ghezzi anche lei presente ieri alla Stazione Tiburtina per l’illustrazione del piano industriale.

