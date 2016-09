Stesso biglietto per bus e treno

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Uscire di casa da Roma per andare, ad esem- pio, in comune dell’hinterland milanese e pagare un solo biglietto che copra la tratta che va dal pianerottolo della propria abitazione fino a quello di destinazione. Insomma una tariffa unica per remunerare il bus per andare alla stazione, il treno Alta Velocità e infine la metro o il bus per raggiungere il posto in cui finisce il viaggio. Non è un sogno, ma il nuovo piano industriale delle Ferrovie dello Stato 2017-2026 presentato ieri alla Stazione Tiburtina di Roma (con giornalisti però in «seconda classe» rigorosamente separati dai vip nella sala principale) dall’ad Renato Mazzoncini. Per farlo ci sono parte dei 94 miliardi che saranno complessivamente investiti in 10 anni. Un orizzonte temporale necessario per i grandi progetti infrastrutturali previsti ma anche per la trasformazione radicale delle attuali Ferrovie Italiane, destinate a diventare sempre di più un’azienda della mobilità integrata e globale. In particolare sono 73 i miliardi di euro per le infrastrutture, 14 i miliardi per il materiale rotabile e 7 quelli previsti per lo sviluppo tecnologico. La missione principale ha spiegato Mazzoncini è di dare «una risposta unica, concreta, semplice alle diverse esigenze di mobilità, presentandosi come punto di accesso alla mobilità collettiva, operatore capace di accompa- gnare i viaggiatori dalla porta di casa fino alla loro destinazione». C’è da lavorare. L’attuale scenario è un mercato della mobilità in cui l'80% delle persone si sposta con mezzi privati, il 15% utilizzando altre modalità condivise e pubbliche, in particolare con le aziende di Tpl delle grandi città, e solo il 5,2% i servizi ferroviari. Per il riequilibrio verso soluzioni di trasporto collettivo la gomma pubblica avrà un ruolo chiave e per questo le Ferrovie saliranno dal 6% di quota di mercato del 2015 fino al 25% nel 2026. L'obiettivo principale è il mercato del Trasporto pubblico locale, coglien- do opportunità in tutt'Italia, partecipando a gare e, laddove possibile, acquisendo operatori strategici, come è già accaduto con successo in passato, ad esempio con ATAF e Umbria mobilità. Anche Busitalia (il comparto bus) è pronta a fare la sua parte, l'azienda di trasporto su gomma del Gruppo FS prevede l’arrivo di 3.000 nuovi bus per dare battaglia alle low cost.

Filippo Caleri