Bollette, scende la luce e sale il gas

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Scende la luce, sale il gas. Nel quarto trimestre del 2016 torna a scendere la bolletta dell’elettricità, mentre si registra un leggero incremento per la bolletta gas in concomitanza della normale stagionalità autunnale, comunque meno marcato rispetto a quanto prevedibile. Dal prossimo primo ottobre per la famiglia la bolletta dell'elettricità registrerà un calo del -1,1%, mentre per il gas l’aggiustamento sarà del +1,7%. E’ quanto prevede l’aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento per le famiglie e i piccoli consumatori in tutela per il quarto trimestre 2016, come riferisce l'Autorità per l'energia. Nel dettaglio, per l’elettricità, la spesa per la famiglia-tipo nell’anno 'scorrevole' (compreso tra l’1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016) sarà di 499 euro, con un calo del -1,1% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015), corrispondente ad un risparmio di 5 euro. Per il gas la spesa della famiglia tipo nello stesso periodo sarà di circa 1.033 euro, con una riduzione del 8,1%, corrispondente a un risparmio di 91 euro rispetto all’anno scorrevole. In totale quindi la famiglia tipo per energia elettrica e gas nel 2016 spenderà 96 euro in meno rispetto a quanto speso nel 2015.

Redazione online