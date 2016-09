Rai, via libera al tetto degli stipendi (con il trucco)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Addio stipendi galattici, o quasi. Il cda Rai approva all'unanimità il regolamento sulle retribuzioni dei dirigenti che - come spiegato dal presidente Monica Maggioni in Vigilanza - recepisce il tetto di 240 mila euro, ma prevede per alcune figure la possibilità di andare oltre ''in modo variabile e per un tempo determinato''. Insomma dalle parti di Viale Mazzini si danno al famigerato "gioco delle tre carte". Ed è impossibile non intuire il trucco. La Rai, con il regolamento sugli stipendi, stabilisce insomma che c'è un modo per cui il limite può essere applicato, garantendo il futuro dell'azienda. Ma allo stesso tempo fa sapere: "Dire che non si possa mai avere un manager con uno stipendio sopra i 240 mila euro è molto pericoloso". Maggioni in particolare spiega che "è stata individuata una linea virtuosa che risponde alla natura ibrida della Rai con poche, pochissime, figure apicali con stipendi coerenti con le linee di mercato". "I tendenziali sono ottimi. I dati stanno ancora affluendo. Non c'è ancora una cifra precisa, ma sta andando molto bene", fa sapere il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, a margine di un convegno organizzato dall'Afi (Associazione fiscalisti d'impresa) sull'incasso delle prime tranche del canone Rai, versato con le bollette elettriche estive. Vertici e Cda Rai individuano una decina di posizioni apicali per le quali prevedere la possibilità di avere un'indennità di funzione di 50mila euro, a prescindere dal tetto retributivo di 240mila euro che si intende rispettare. Lo precisa il direttore generale Antonio Campo Dall'Orto nel corso dell'audizione in commissione di Vigilanza. Audizione che ha per tema centrale la delibera con cui l'Anac, lo scorso 14 settembre, ha rilevato dubbi circa le operazioni di reclutamento di figure dirigenziali esterne, per lo più per posizioni di vertice. Su tali rilievi mossi dall’Anac, "abbiamo in questi giorni predisposto una lettera di risposta", dice Maggioni che aggiunge: "Stiamo analizzando il loro documento. Vengono mossi diversi rilievi, alcuni riguardano il job posting", chiarendo che è in corso sul tema anche una interlocuzione con il ministero dell'Economia.

