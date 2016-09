Pensioni, governo e sindacati firmano accordo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



L'intesa c'è. Governo e sindacati hanno firmato un verbale sugli interventi sul sistema pensionistico. Identificate le misure che saranno messe in campo nei prossimi tre anni, fra le quali l'Ape, l'intervento sui precoci e l'estensione e l'aumento della quattordicesima per i pensionati con i redditi più bassi. Le risorse disponibili sono di "6 miliardi (in 3 anni, ndr) e bisogna fare i conti con il quadro generale. Poiché prevediamo interventi strutturali, avremo una distribuzione delle risorse con una dinamica crescente" ha spiegato il ministro del Lavoro, Giulio Poletti, al termine dell'incontro.





Lavoratori precoci in difficoltà E' questa la soluzione trovata per i lavoratori precoci che hanno iniziato a lavorare prima della maggiore età. Per chi ha lavorato 12 mesi effettivi, anche non continuativi, prima del compimento dei 19 anni l'uscita sarebbe anticipata a 41 anni di contributi. Sempre che si appartenga alle categorie di lavoratori in difficoltà come disoccupati senza ammortizzatori sociali, disabili e chi ha svolto attività gravose . E' quanto si apprende da fonti sindacali presenti all'incontro in corso al ministero del Lavoro.





Pacchetto pensioni: sul tavolo massimo 1,5 miliardi Gli interventi previdenziali al centro del confronto tra governo e sindacati si apprestano a fare i conti con i fondi a disposizione che potrebbero essere meno rispetto ai 2 miliardi di cui si era inizialmente parlato e arrivare a un massimo di 1,5 miliardi. Oggi si è cercato di fare una sintesi rispetto al confronto avviato a fine maggio sui temi del lavoro e delle pensioni. Una sintesi che arriva dopo il varo della Nota di aggiornamento del Def, dunque con un quadro più definito delle risorse a disposizione ed in vista della stesura della legge di Bilancio, in cui gli interventi saranno inseriti a metà ottobre.





Quattordicesima La quattordicesima sarà estesa a 3,3 milioni di persone, ovvero ai pensionati con redditi complessivi personali fino 1.000 euro al mese. Si tratta di quasi 1,2 milioni in più rispetto alla attuale platea di beneficiari. La cosiddetta quattordicesima, adesso riconosciuta ai pensionati con redditi complessivi personali fino a 750 euro mensili, sarà estesa anche a coloro che hanno redditi fino a mille euro al mese (2 volte il trattamento minimo). Per coloro, 2,2 milioni, che hanno già il beneficio l'importo sarà aumentato, ma non è ancora stato definito il rialzo in base agli scaglioni di contributi versati.

