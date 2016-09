Multa a Vw, la più alta possibile

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Il dipartimento di Giustizia Usa sta valutando per lo scandalo dieselgate di Volkswagen la massima multa possibile che non metta la casa automobilistica tedesca a rischio fallimento. Lo riferisce sul suo sito Bloomberg, che cita due fonti vicine alla vicenda. Secondo le fonti il governo statunitense e Volkswagen stanno trattando per raggiungere un accordo entro gennaio, prima che una nuova amministrazione Usa prenda le consegne della attuale. Vw ha una liquidità netta di 28,8 miliardi di euro e il direttore finanziario, Frank Witter, aveva spiegato che l'obiettivo della casa di Wolfsburg è di mantenerla a 20 miliardi di euro per garantire le esigenze di finanziamento e proteggere il rating della società. Volkswagen ha già accettato di pagare la cifra record di 16,5 miliardi di dollari per i contenziosi civili dello scandalo emissioni, dovuto a un software capace di manipolare i dati degli scarichi diesel.

