Renzi prova a "forzare" in Europa Più deficit e soldi per l’emergenza

Il governo ha posticipato a oggi il consiglio dei ministri che deve approvare l’aggiornamento del Def (il Documento di economia e finanza). Un ritardo dettato dall’esigenza di mettere a punto la contabilità pubblica che deve scontare rispetto alle stime del precedente documento una perdita del Pil di quest’anno (passato dall’iniziale aumento dell’1,2% a uno striminzito +0,8%). Una diminuzione che ha messo in crisi il quadro macroeconomico e che ha di fatto tolto margini alla politica espansiva a Palazzo Chigi che, oltre al blocco delle clausole di salvaguardia che prevedevano un aumento dell’Iva per incassare 15 miliardi, puntava a interventi tra pensioni, pubblico impiego e bonus famiglie per almeno altri 8 miliardi. Il rallentamento della crescita ormai acclarato anche dagli uffici economici del Tesoro ha obbligato Renzi a rivedere la strategia. Nessun arretramento però ma un percorso alternativo per ricavare la flessibilità nei conti pubblici forzando la mano a Bruxelles. In particolare Palazzo Chigi sposando una linea meno rigorista e dunque meno prudente rispetto a quella del dicastero di via XX settembre punta a presentarsi in Europa con un target di deficit stimato spostato dall’1,8% al 2,2%. Insomma la riduzione della crescita e i conseguenti mancati incassi fiscali verrebbero finanziati con più debito. Non solo. Altri 0,4 punti percentuali di Pil sarebbero messi fuori Patto come «circostanze eccezionali per la ricostruzione post sima e per l’emergenza migranti». Insomma anche in questo caso il governo si metterebbe fuori dagli impegni presi con l’Europa con la motivazione degli eventi non prevedibili che all’interno dei Trattati consentono lo sforamento dei parametri di bilancio. Quello che è sicuro che il Pil 2016 la stima dovrebbe essere ridotta da 1,2% a +0,8/+0,9%. Il deficit dovrebbe arrivare a quota 2,4% rispetto al 2,3% previsto ad aprile. Mentre per il 2017 la crescita comprensiva degli effetti della manovra non dovrebbe essere superiore all’1,1%. Da oggi la partita qualunque siano le cifre si sposta comunque a livello comunitario.

Filippo Caleri