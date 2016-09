La ricetta per dare un futuro all’uomo è scommettere sull’agricoltura di qualità

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



L’estate è finita. L'autunno si preannuncia caldo. Cambieranno gli scenari. Le Banche Popolari si trasformeranno in Società per Azioni. Sparirà il voto capitario. Queste Banche hanno avuto nel gioioso passato della ricostruzione, un ruolo importante e meritorio nel fornire credito al territorio.

Numerose iniziative imprenditoriali hanno consentito la nascita di molte piccole e medie aziende che hanno generato posti di lavoro e creato ricchezza nei distretti regionali. Da parte delle Banche locali e nazionali nulla però è stato fatto per "modernizzare giuridicamente" tali imprese con capitali sempre più scarsi. Molti utili portati all'estero e nella cassa commistione tra interessi privati ed aziendali. Credito generoso ed abbondante aveva sostenuto lo sviluppo e favorito un indebitamento crescente e poi divenuto insostenibile.

Nonostante tutto però sono le PMI che reggono l'economia della Penisola che si sta de-industrializzando. Si aggiunga una pericolosa assenza di attenzione nei confronti di un mondo agricolo vivace che, in controtendenza, assume giovani attratti dalla terra. Sia nella concessione del credito che nei prestiti insoluti (NPL) si avverte mancanza di specializzazione che crea disfunzioni e perdite nelle banche e nelle aziende che si devono indilazionatamente irrobustire.

È mancante l'offerta di prodotti finanziari portatori di governance ed equity. Non è concepibile il quasi terrore delle banche verso attività agro-industriali i cui debiti che, "non performano", abbassano il prezzo dei pacchetti da cedere per motivi di bilancio.

Bisogna tornare alla specializzazione in un settore per troppo tempo considerato Cenerentola ed additato come marchio di sottosviluppo del paese ad economia rurale. Gli indicatori sono chiari. Il futuro richiede agricoltura, settore primario per eccellenza del quale il mondo ha sempre più fame di cibo, di ecologia, di salvaguardia ambientale e del paesaggio.

Elementi che potranno evitare la distruzione del mondo e della umanità già troppo provata per le giornaliere sanguinose tragedie.

Riccardo Riccardi