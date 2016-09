Il gruppo di Cupertino punta a comprare McLaren

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Apple punta all’acquisto della McLaren. La notizia che il gruppo di Cupertino starebbe trattando l’acquisto del produttore inglese di macchine sportive che corre in Formula 1 viene riportata dal Financial Times. Il quotidiano britannico sottolinea come «McLaren sia più di Ayrton Senna e auto da 300 mila dollari, bensì una Tech Company le cui competenze vanno al di là del settore automobilistico e si addentrano nel mondo dell’high-tech electronic». Esattamente quello di cui l’M&A di Apple è sempre in cerca, la competenza prima dei guadagni. McLaren rappresenterebbe per Cupertino una spesa corposa. L’automotive division del colosso inglese ha prodotto entrate per 450 milioni di sterline nel 2015.

Redazione online