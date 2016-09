Pensioni, il governo rifà i conti e rinvia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Slitta al 27 settembre l'incontro politico tra governo e e sindacati per fare il punto sulle modifiche in arrivo relative al capitolo pensioni e lavoro. Il nuovo round si terrà «all’inizio della prossima settimana, probabilmente il 27 settembre». Ad annunciarlo il ministro del lavoro Giuliano Poletti, che spiega come l’aggiornamento dell'incontro «sia stato concordato con i sindacati» per «approfondire ulteriormente tutte le specifiche in esame». «Dobbiamo completare ancora il lavoro fatto finora che è un buon lavoro», ha proseguito Poletti. La ricalendarizzazione dell’incontro al 27 alle ore 14,30 al ministero di via Veneto, ha confermato poi la nota ufficiale del dicastero, è stata decisa dal Ministro del lavoro Poletti, e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Tommaso Nannicini, d'intesa con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, «al fine di completare gli approfondimenti sulle materie al centro del confronto in atto».

Fil. Cal.