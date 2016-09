Ferrovie in Borsa nel 2017 Ma la rete resterà pubblica

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Dopo molti annunci e rinvii arriva al traguardo la quotazione delle Ferrovie dello Stato. Che sbarcheranno in Borsa nel secondo o, al massimo nel terzo trimestre 2017. L’ad Renato Mazzoncini ha spiegato ieri a Innotrans, la più importante fiera ferroviaria al mondo in corso a Berlino, che l’operazione riguarderà solo una parte del gruppo. La Rfi, la società che gestisce la rete dei binari, sarà esclusa dalla quotazione. Una circostanza sulla quale si è soffermato anche il ministro Graziano Delrio che ha ribadito come la rete debba rimanere pubblica. Un’esclusione che porta lo stato patrimoniale delle quotanda Fs da 42 a 7 miliardi. A Piazza Affari dunque andrebbe solo Trenitalia. Mentre intanto va avanti la fusione con Anas per creare un gruppo da 10 miliardi di fatturato in Borsa. Il Tesoro, oggi azionista unico di Fs, con la quotazione di una...





Filippo Caleri