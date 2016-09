L’Ue mette sotto indagine il fisco «light» per Gdf Suez

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



La Commissione Ue ha aperto una nuova indagine per presunti aiuti di Stato illegittimi concessi dal Lussemburgo a un altro grande gruppo, l’utility francese Gdf Suez (ora Engie). Bruxelles, che ipotizza deroghe a livello fiscale per la società nell’ambito di accordi che potrebbero aver concesso a Gdf «un vantaggio sleale rispetto alle altre imprese». Secondo la Commissione le imposte finali sarebbero state trattate in modo «incoerente» rispetto ai reali risultati dell’azieidan. La commissaria Ue Vestager ha dichiarato che «le transazioni finanziarie possono essere tassate in modo diverso a seconda del tipo di operazione, ma una sola società non può avere il meglio dei due mondi per una stessa operazione».

Redazione online