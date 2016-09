In Alitalia torna Aquila Selvaggia Per 3 sigle stop il 22 settembre

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Neppure l’arrivo dei dollari di Etihad per rilanciare Alitalia in stato di fallimento ha demotivato Aquila Selvaggia, ovvero la forte sindacalizzazione dei piloti che negli anni nei quali la compagnia era statale, fermavano gli aerei e bloccavano gli scali con grande facilità e frequenza. E invece le turbolenze in casa Alitalia sono ancora forti. Dopo la parziale schiarita, domenica sera, con la firma dell’accordo da parte dei sindacati confederali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo e la conseguente revoca dello sciopero proclamato per il 22 settembre, ieri è arrivata una nuova doccia fredda: le sigle autonome Anpac, Anpav e Usb, che non avevano hanno sottoscritto l'intesa, hanno avuto ieri mattina un nuovo round negoziale con l'azienda che, però, non ha fatto altro che sancire la rottura del tavolo. Risultato: l’astensione dal lavoro di 24 ore in particolare del personale navigante rappresentato dalle tre sigle è stata confermata. Una decisione che è stata fortemente stigmatizzata dall’ad di Alitalia, Cramer Ball, che l’ha definita «una pura follia» mentre ha invece apprezzato il «senso di responsabilità» mostrata dai sindacati firmatari. Al centro della vertenza, aperta da mesi, e che negli ultimi giorni ha visto una trattativa fiume tra azienda e sindacati, proprio nel tentativo di superare lo scoglio rappresentato dallo sciopero di 24 ore (il 5 luglio scorso si era svolto un primo stop di sole 4 ore), c'è una fitta serie di questioni tecniche che riguardano il personale navigante, da quella relativa ad alcuni licenziamenti alle concessioni di viaggio. Un accordo su questa partita, come si legge nel testo dell’accordo firmato dai soli confederali, doveva avviare «un proficuo percorso di relazioni industriali» soprattutto in vista dell’attesa presentazione della cosiddetta «fase due» del piano industriale alla quale sta lavorando Ball. E che ha concluso il suo messaggio ai dipendenti con un appello: «È il momento che vi facciate sentire, se non siete d'accordo con questo sciopero. Ci stiamo giocando una parte importante del nostro futuro, in tutte le aree dell'azienda: continuiamo a fare la nostra parte, tutti insieme come una sola squadra». Ma alle parole dell’ad i sindacati «ribelli» hanno replicato che l’accordo non dà soluzione alle questioni aperte. «Il testo presentato dall'azienda - dicono - è uguale a quello che è stato respinto a luglio e ha portato allo sciopero del 5 luglio. Non vengono rimosse le violazioni contrattuali e i licenziamenti non vengono revocati».

Filippo Caleri