Ricapitalizzazione incerta. Monti Paschi crolla in Borsa

Quando la politica entra in banca gli investitori scappano. Si riassume così l’ultimo atto della vicenda del Monte dei Paschi di Siena dopo l’ingerenza del governo nell’avvicendamento dei vertici con l’allontanamento dalla plancia di comando dell’ex ad Fabrizio Viola per mettere al suo posto Marco Morelli più gradito alla Jp Morgan, banca che sta curando la ricapitalizzazione dell’istituto senese. Le incertezze legate a un cambio così veloce e al tempo stesso traumatico hanno portato ieri il titolo Mps in caduta libera in Borsa. Una debacle generata anche dall’uscita successiva alle dimissioni di Viola del presidente della banca Massimo Tononi che comunque resterà in carica fino all’assemblea degli azionisti. A pesare sul tracollo del Monte che ha visto nuovi minimi a Piazza Affari(-9,3% a 0,2 euro) è stata soprattutto...

Filippo Caleri