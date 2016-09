L’atto di dolore dei "mandarini" di Stato a Mattarella

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Il fronte degli alti dirigenti ministeriali alza il tiro contro la riforma Madia e, il neo costituito Comitato di dirigenti pubblici per la difesa degli articoli 97 e 98 della Costituzione, invia una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per «rappresentare le ragioni di grave preoccupazione in merito ai contenuti del decreto legislativo di riforma della dirigenza pubblica approvato, in prima lettura, dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 25 agosto». Un invito a essere ricevuti al Colle per spiegare personalmente al presidente le criticità giuridiche. La stessa missiva sarà inviata anche alle Commissioni parlamentari Affari Costituzionali di Camera e Senato. Ad avviso dei dirigenti in primo luogo il provvedimento regolamenterebbe in modo farraginoso molti aspetti già da diversi anni...

Filippo Caleri