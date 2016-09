Disponibili i nuovi iPhone A breve gli Apple Watch 2

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Tim ha annunciato che da ieri sono disponibili iPhone 7 e iPhone 7Plus, gli iPhone migliori e più evoluti di sempre, con un nuovo e rivoluzionario sistema di fotocamere, resistenza all'acqua e alla polvere, altoparlanti stereo, la miglior autonomia di sempre in un iPhone e il nuovo processore A10 Fusion. iPhone 7 e iPhone 7Plus sono disponibili presso i negozi TIM e online sul sito www.tim.it. A breve sarà disponibile anche Apple Watch Series 2 la nuova generazione dello smartwatch più popolare al mondo. Apple Watch Series 2 ha incredibili funzionalità pensate per la salute e il fitness, fra cui la resistenza all'acqua fino a 50 metri, ideale per il nuoto, e GPS integrato.

Redazione online