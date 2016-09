Contributi per le assunzioni al capolinea

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



«È sempre stata una misura temporanea, che è già stata ridotta l'anno scorso, può darsi anche che sia venuto il momento di dire lasciamo finire questa misura nel 2018 e poniamoci lì nel 2018 la sfida della riduzione del cuneo contributivo». Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Tommaso Nannicini, rispondendo ai giornalisti sulla possibile proroga della misura della decontribuzione sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato. «Questo - ha spiegato Nannicini, stamani al meeting di Confesercenti ieri a San Martino in Campo, di Perugia - è ancora oggetto di discussione». Intanto attraverso una simulazione del Ref che l'aumento delle aliquote Iva agevolate previsto dalle clausole di salvaguardia avrebbe un impatto di rilievo, e non solo sui consumi. Con un aumento di 3 punti all’aliquota agevolata al 10%, che passerebbe quindi al 13%, e di 1 punto sull'aliquota super-agevolata, passando dal 4 all'5%, gli effetti sulla crescita della nostra economia sarebbero significativi. In particolare si stima un effetto in termini di Pil pari allo 0,3% legato all'impatto della misura sui consumi delle famiglie.

Leo. Ven.