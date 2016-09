Troppe assenze dei piloti L’ad Ball chiama i sindacati

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Troppe assenze tra piloti e assistenti di volo. Negli ultimi giorni, Alitalia si è trovata a fronteggiare un’«emergenza operativa» causata proprio dall’arrivo di un numero di certificati di malattia del personale navigante superiore alla media. Ed è per questo che l'ad, Cramer Ball, ha convocato i rappresentanti delle organizzazioni di categoria per affrontare la situazione che ha portato alla cancellazioni e ritardi di voli e che ora sarebbe in via di superamento.

Un ulteriore focolaio di tensione, quello delle malattie improvvise (un deja vù nelle vicende della compagnia), che si è acceso in questi giorni proprio mentre è in corso un difficile confronto per scongiurare il nuovo sciopero proclamato per il 22 settembre prossimo.

Redazione online