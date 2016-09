«La battaglia continua Ci rivolgeremo anche alla Corte dei Conti»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Maurizio Turco, esponente del Partito Radicale, la battaglia per far pagare alla Chiesa le stesse tasse di tutti gli altri cittadini l’ha iniziata, nel 2006, con Marco Pannella. E non ha alcuna intenzione di darsi per vinto, nemmeno dopo questa sentenza.





Maurizio Turco, per quale motivo la Chiesa non paga le tasse sugli immobili?

«L’esenzione nasce con il governo Berlusconi e non riguarda solo la Chiesa, ma tutti gli enti no profit, in genere, che hanno anche delle attività commerciali. E questo è un caso eclatante di concorrenza sleale nei confronti delle altre attività commerciali. Se uno ha un alberghetto con, in un angolino, la sede di un ente no profit, non paga alcune tasse. La prima cosa che si nota è il silenzio assordante delle associazioni di categoria, che, di fronte ad una concorrenza sleale, non hanno mai avuto niente da dire o da fare».





E non è accaduto nulla?

«Ci sono state le lenzuola di Bersani, in seguito alle quali, a un certo punto, si cominciò a parlare di attività "non esclusivamente commerciali". A seguito delle "lenzuolate" il ministro Padoa Schioppa istituì una commissione per dirimere la questione. Alla fine il governo Monti cercò di regolarizzare questo sistema di non pagamento delle tasse».





Ma oggi pagano o non pagano?

«Dovrebbero pagare, c’è stata una causa a Livorno, dalla quale emerge che devono pagare. Tutto questo nacque quando, incautamente, delle suore dell’Aquila avviarono una procedura per capire se dovevano pagare o no. Ed è emerso che devono pagare. Un gran pasticcio all’italiana, comunque, la Commissione europea ha stabilito che ci sono stati degli aiuti di Stato illegali. Ma alla fine non ha sanzionato nessuno, perché nessuno sapeva chi o quanto doveva pagare».





E ora?

«Siamo alla sentenza di primo grado, non è finita qui e, a questo punto, possiamo iniziare a ragionare su un ricorso alla Corte dei Conti».





Perché?

«Perché il danno erariale è certo, si parla di 4-5 miliardi di euro per gli ultimi anni, poi c’è la prescrizione. Se noi andiamo a ritroso, altro che 4-5 miliardi, perché la Chiesa non li ha mai pagati, questi soldi, anche perché lo Stato non li voleva».





E questo per tutto l’universo no profit?

«Sì, ma il grosso è rappresentato dalla Chiesa Cattolica».

A.A.