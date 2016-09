L’Europa «assolve» la Chiesa sull’Ici arretrata

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Per la Corte europea la Chiesa non deve pagare l’Ici arretrata: e non parliamo di monasteri o luoghi di preghiera, bensì di immobili sfruttati ad uso commerciale, che ospitano supermercati, negozi, alberghi e bed & breakfast. La battaglia per imporre alla Chiesa e ai suoi ordini le stesse tasse che pagano tutti i poveri cittadini è antica e questa dell’Ici, divenuta poi Imu, è stata iniziata e portata avanti dai radicali di Marco Pannella, che le diede il via con una conferenza ormai dieci anni fa. Con la sentenza europea gli enti ecclesiastici evitano una condanna che sarebbe stata molto salata e che avrebbe potuto sfilare al variegato universo delle congregazioni religiose tra i quattro e i cinque miliardi di euro per l’imposta non versata dal 2008 al 2012. A questa cifra si sarebbe potuto sommare un ulteriore esborso tra i 600 milioni e il miliardo di euro all’anno, da pagare anche in futuro, nel caso che giudici dell’Unione avessero bocciato le nuove norme sull’Imu introdotte ai tempi del governo Monti. La Corte si è pronunciata ieri mattina, ottava sezione del Tribunale di primo grado del Lussemburgo, ma non si tratta di un pronunciamento definitivo, questa sentenza potrà essere impugnata in appello dai ricorrenti, l’ex deputato del Partito Radicale Maurizio Turco ed il fiscalista Carlo Pontesilli. La vicenda della tassa sugli immobili e gli «aiutini» agli enti no-profit (all’interno di questa categoria le associazioni religiose rappresentano la fetta più importante) si trascina dal 2006. Nel 2012 la Commissione europea, dopo diverse archiviazioni, dalle quali emerge come l’Unione farebbe ben volentieri a meno di pronunciarsi sullo spinoso argomento, condannò l’Italia per aiuti di Stato illegali in favore degli enti ecclesiastici in quanto gli sgravi di cui godevano gli immobili: alberghi, scuole e altre attività commerciali legate al mondo cattolico, distorcono la concorrenza, danneggiando tutti quelli che invece le tasse le pagano. Tuttavia Bruxelles, ai tempi alla guida dell’esecutivo comunitario c’era il portoghese José Manuel Barroso, non impose il recupero dell’imposta sugli immobili non pagata dal 2008 (il periodo precedente è prescritto) perché riteneva che fosse impossibile, da un punto di vista tecnico, stabilire quali soggetti dovessero effettuare i pagamenti e per quali cifre. Secondo le stime dell’Associazione dei Comuni d’Italia il buco per le casse dello Stato si aggira tra i 4 e i 5 miliardi. Il contenzioso con la Commissione fu quindi chiuso con le nuove regole istituite dal governo Monti alla nascita dell’Imu, imposta che secondo Bruxelles metteva fine agli aiuti di Stato illegali. E questo è un altro punto messo in discussione dal ricorso dei Radicali, secondo i quali,, invece, l’esenzione dal pagamento dell’Imu per gli enti non commerciali continua a regalare un vantaggio competitivo alla Chiesa.







Antonio Angeli