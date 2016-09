Il mattone riparte, compravendite in aumento

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Il mattone dopo anni di crisi inizia a vedere un futuro più roseo. Nel secondo trimestre del 2016, il mercato immobiliare italiano ha infatti segnato un rialzo del +21,8% nelle compravendite rispetto allo stesso periodo del 2015, migliorando il già consistente +17,3% del primo trimestre. Lo ha comunicato la nota trimestrale dell’Omi, l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Il mercato delle abitazioni ha segnato un incremento del 22,9 per cento (+20,6% nel I trimestre), mentre il non residenziale ha mostrato una buona crescita, con un aumento complessivo del 16,4% rispetto allo stesso trimestre del 2015. Nello specifico, il produttivo cresce del 28,7%, il terziario del 14,7% e il commerciale del 12,9%. In rialzo anche le pertinenze, che mostrano una crescita a doppia cifra (+23,2%). Molto positivo l’andamento del mercato residenziale nelle grandi città, soprattutto a Bologna (+33,5%), Milano (+29,7%), Napoli (+25,3%), Torino (+24,3%) e Firenze (+23,3%). La ripresa nel comparto abitativo è più accentuata a Nord (+24,9%), che rappresenta oltre la metà del mercato complessivo, seguita dal Sud (+20,8%) e dal Centro (+20,7%).

; Leo. Ven.