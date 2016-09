Pensioni, luna di miele finita tra governo e sindacati

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Sul ritiro anticipato per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima dei 18 anni, ed etichettati come precoci, finisce la luna di miele tra sindacati, Cgil in particolare, e il governo. Dopo le preoccupazioni che il sindacato guidato dalla Camusso aveva espresso nei giorni scorsi sulla questione, ieri il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha preciso che il tema «è molto difficile da affrontare, perché ha un livello di costo molto alto».

A pesare sui cordoni delle borsa più stretti rispetto alle cifre inizialmente fatte dal governo il minore spazio di manovra concesso per la finanza pubblica dopo la revisione al ribasso delle stime per il Pil da parte del governo.

I conti saranno fatti il 21 settembre nell’incontro già fissato e dipenderanno dai criteri per l'individuazione della platea e dai benefici da accordare alla fascia di lavoratori precoci. Le rilevazioni dell’Istituto di previdenza sociale parlano di circa 3,5 milioni di persone che hanno almeno un anno di contributi versati prima dei 18 anni . Ma quelli che hanno almeno 41 anni di contributi e non i 42 e 10 mesi necessari per l’uscita per la pensione anticipata potrebbero ridursi a 80 mila. Se si consentisse a tutti di uscire con 41 anni la spesa sarebbe insostenibile e supererebbe abbondantemente i tre miliardi. Così è probabile che i criteri saranno più restrittivi. Ma il beneficio, visto che si tratta di importi molto alti, maturati in gran parte con il sistema retributivo, supera la spesa stimata per tutti gli altri interventi del dossier previdenziale. Per l’aumento delle pensioni basse si dovrebbero stanziare 600 milioni, circa 500 per l’Ape, 100 per le ricongiunzioni onerose e 100 per i lavoratori usuranti.

Il 21 - ha sottolineato la Camusso - è una data importante perché è il giorno nel quale si dovrebbe capire quali sono le cifre che vengono messe a disposizione sui temi della previdenza ma «non è l'ultima occasione per discutere del tema». Insomma a buon intenditore buone parole. «Spero tanto - ha detto la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan - che il 21 sia una giornata importante e conclusiva di un grande lavoro» non dimenticando di aggiungere che ai precoci «bisogna dare una risposta positiva». Il leader della Uil, Carmelo Barbagallo si è augurato di trovare un accordo il 21 ma ha fatto le cifre: ci vogliono stanziamenti per 2,5 miliardi. Difficilmente saranno disponibili.

Filippo Caleri