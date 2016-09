Non è solo con il credito bancario che si rilanciano le imprese italiane

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



In un recente articolo Roberto Ruozi (Lui si che se ne intende) è intervenuto sul tema delle banche e dei banchieri. Ha ricordato come dell'argomento ne parlino in tanti, anche se molti di questi non hanno la minima idea di quello che dicono. Basta con il potere delle banche gestito da gente corrotta che non sa erogare il credito, ovvero lo concede a chi non lo merita per scopi unicamente truffaldini. Che qualche banchiere (ma è una parte irrilevante) non sia stato del tutto immacolato è sicuramente vero. Che il fardello dei crediti insoluti sia molto pesante è altrettanto indubitabile. Ma pensare e soprattutto indurre l'opinione pubblica a ritenere l'attuale situazione economica stagnante, sia colpa anche e soprattutto delle banche, pare una affermazione eufemisticamente esagerata. La BCE, nel tentativo di stimolare la domanda, sta immettendo, nei portafogli delle banche, tanta liquidità che però non arriva al settore produttivo e alle famiglie. Risultato: non si consuma e non si investe. A parte l'amenità ascoltata alla radio, "la BCE dia direttamente i soldi ad imprese e famiglie", l'argomento banche non può essere preso alla leggera e lasciato al megafono di demagoghi più pericolosi di virus infetti. Il grande banchiere di altri tempi Mattioli, tra le altre, affermava che l'accrescimento della raccolta non contribuisce in modo decisivo alla concessione del credito. Perché l'economia riparta non serve credito facile. Questo, se non concesso con scopi specifici, aumenta il debito aziendale che, non onorato, accresce le sofferenze bancarie. Si torna al punto di prima. Consumi piatti e prezzi calanti producono ricadute negative che incrementano la disoccupazione soprattutto giovanile. In Italia, il campione rappresentativo del mercato è costituito da PMI famigliari e sottocapitalizzate. A queste non basta il solo capitale di debito ma occorrono introduzione di tecniche di governo aziendale e finanziamenti alternativi. Le banche sono lo strumento che serve da cinghia di trasmissione per incanalare risparmio vero alle attività produttive. Compito della politica economica è quello di ricreare un ambiente pulito per consentire a chi si vuole mettere in gioco di poterlo fare. Poi occorre l'aiuto delle banche. Senza colore, però.

Riccardo Riccardi