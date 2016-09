«I contratti? Sono in cantina»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



A chiedere lumi sul derivato da 3,1 miliardi pagato alla Morgan Stanley dal governo, e oggetto della richiesta da parte della Corte dei Conti al direttore del debito pubblico, Maria Cannata, è stato anche il Parlamento italiano. Organo sovrano eletto dal popolo, che avrebbe tutto il diritto di sapere perché una banca d’affari internazionale si mette in tasca una mezza manovra economica in un solo colpo o almeno conoscere il contenuto della clausola che ha consentito l’operazione. E invece no. Di fronte ai parlamentari della Commissione bilancio il 26 febbraio dello scorso anno alla domanda su chi fosse l’autore materiale della firma del contratto la Cannata rispose: «Il povero dottor Paolillo, defunto da molti anni». Una risposta che metteva in evidenza una prima pecca della conduzione degli uffici amministrativi del Tesoro. E cioè se un dirigente del dicastero passa a miglior vita porta tutti i suoi segreti con lui. Anche di quelli che hanno risvolti così importanti per le tasche dei contribuenti. Strano. Sembra impossibile che non esista uno «storico» ovvero un archivio che contenga tutta la sequenza di atti, carte e documenti relativi a procedimenti amministrativi. O che comunque non rimanga traccia anche verbale e mnemonica nello staff che al tempo sosteneva il lavoro di Paolillo. Eppure è così. Anche se il concetto del cosiddetto storico la Cannata lo conosce bene. Sempre lei, nella stessa audizione, affermò che i derivati di copertura accesi per proteggersi dal rischio di un’impennata dei tassi erano legati al fatto che negli anni precedenti era quello il problema prioritario. «Le malattie registrate in passato erano quelle: choc dei tassi al rialzo e posizioni per proteggersi da questo rischio». Corretto. Si analizzava lo storico. Effettivamente in quel determinato momento l’assicurazione accesa funzionava perfettamente. Il problema è che se le condizioni di riferimento cambiano, nulla vieta che quanto previsto da un contratto di assicurazione possa essere ridiscusso previo pagamento di una penale certa. Già ed è proprio questo il punto: per avere certezza occorrono le carte, i documenti originali dai quali desumere quali sono i parametri che sono oggetto delle negoziazione. Lo storico appunto. Ed è questo l’oggetto non identificati. Al pari di Ufo infatti tutti i contratti sui derivati sono conservati nelle cantine del ministero del Tesoro, un posto nel quale (trattandosi di soldi dei contribuenti) dovrebbe essere facile trovare ogni singolo pezzo di carta che far riferimento a uscite di denaro pubblico. Ebbene alla domanda su dove fossero i documenti il ministero del Tesoro e la dirigente Cannata ha risposto candidamente: «Se ci chiedete tutti i contratti chiusi dagli anni 90 ad oggi li dobbiamo andare a scavare nelle cantine del ministero e per trovarli servono mesi di lavoro per la ricerca. Si paralizzerebbe l’attività di tutto il dicastero». Insomma strano destino quello delle carte. Così importanti, visto che si stima che riguardino circa 160 miliardi di euro di debito pubblico, ma così difficili da trovare. Eppure contratti di questo genere dovrebbero essere ben custoditi nelle casseforti visto le somme in gioco e le implicazioni finanziarie. Ma non c’è stato bisogno trovarli perché il ministro Padoan ha tolto tutti dall’impaccio: «Sui derivati di Stato è stato svelato tutto ciò che si poteva, dire di più metterebbe il Paese in una posizione di svantaggio e, quindi, in serie difficoltà» ha detto Padoan sempre in Parlamento. I citadini non devono sapere.

Filippo Caleri