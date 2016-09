Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Al via da oggi la presentazione dei moduli per chiedere il rimborso del canone in bolletta. Se il canone è stato pagato ma non è dovuto, il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica può chiedere il rimborso online o spedendo la richiesta per posta compilando l’apposito modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.

Redazione online