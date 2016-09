«La Cannata ha sottovalutato i rischi»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



«La Cannata ha sottovalutato enormemente l’elemento cruciale costituito dal rischio finanziario insito in operazioni ad alto contenuto speculativo non utilizzate dagli Stati sovrani». Un gioco d’azzardo, quello fatto tra dicembre 2011 e gennaio 2012 con la chiusura anticipata e con la contestuale ristrutturazione dei contratti in derivati finanziari, costato allo Stato Italiano 3,1 miliardi di euro e di cui ha beneficiato la banca statunitense Morgan Stanley. Questa l’accusa mossa dalla Procura della Corte dei conti del Lazio, guidata dal procuratore regionale Donata Cabras, alla super dirigente Maria Cannata, responsabile della gestione del debito pubblico presso il ministero dell’Economia e delle Finanze.





Nelle 70 pagine dell’invito a fornire deduzioni recapitato alla manager viene sottolineato come la Cannata sarebbe venuta meno agli obblighi di controllo che le impone il suo ruolo di «custode del debito pubblico»: «non adottando le conosciute metodiche internazionali e non percependo l’importanza di adoperare sistemi reali ed efficaci di gestione del rischio, come avviene in tutte le realtà, aziendali e non, dove si fa trading finanziario ad alto livello». Il sostituto procuratore Massimiliano Minerva contesta a lei, al suo predecessore Vincenzo La Via, agli ex direttori generali del Tesoro, Domenico Siniscalco e Vittorio Grilli, e alla Morgan Stanley un danno erariale da 4.112.988.409 euro. una notizia rilanciata ieri da Repubblica.it e che riprendeva un trafiletto scritta dal corriere della sera il 6 agosto scorso.





La domanda che si è posta la Procura contabile del Lazio, in un’iniziativa senza precedenti, è se lo Stato (non un investitore privato) possa imbarcarsi, con i soldi dei cittadini, in operazioni finanziarie non puramente di copertura (hedging), ammesse ed ammissibili entro certi limiti, bensì in operazioni ad alto rischio, scommettendo ingenti somme di denaro pubblico. Dalle indagini eseguite dal nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza, durate quasi due anni, è emerso che alcuni contratti in derivati evidenziavano profili speculativi che non li rendevano idonei alla finalità di ristrutturazione del debito, che è l’unica finalità ammessa dalla normativa vigente. Per di più non è stata attivata nessuna forma di garanzia per evitare l’esborso di denaro pubblico. «Sussiste infatti – si legge nell’invito a dedurre – uno specifico onere di attivazione a carico del dirigente, che deve assumere notizie e informazioni sulle tecniche di analisi e monitoraggio dei rischi finanziari.





Al contrario, la Cannata ha addirittura mostrato di non conoscere fino al 2007 l’esistenza di una clausola ( di tipo Ate), la cui presenza aumentava a dismisura i rischi insiti nelle operazioni finanziarie che si andavano a compiere con quella controparte (Morgan Stanley, ndr) e che snaturava completamente la causa concreta stessa dei contratti, mostrando in tal modo di non comprendere il livello reale del rischio e delle perdite a cui esponeva lo Stato, poi prevedibilmente attualizzatasi nella astronomica cifra di oltre 4 miliardi di euro». Ma c’è di più: dalle indagini è emerso che le decisioni adottate dai vertici del Mef sembravano orientate a favorire la banca statunitense. Va ricordato che la Morgan Stanley da circa 20 anni è inserita nell’elenco del Ministero degli «specialisti in titoli di Stato» e quindi svolge il duplice ruolo di «acquirente» del debito pubblico italiano e di «venditore» di prodotti finanziari derivati.





Desta curiosità il fatto che Siniscalco il 24 aprile 2006 sia stato nominato vicepresidente della società Morgan Stanley International Limited, non essendo ancora trascorsi 12 mesi dalla cessazione della carica di ministro dell’Economia. Su questo punto l’Antitrust ha deliberato che per quel lasso di tempo vi sia stata incompatibilità tra gli incarichi ricoperti.

Valeria Di Corrado