Acquista la Monsanto per 66 miliardi di dollari

Bayer acquista Monsanto a 128 dollari per azione in contanti, pari a un’offerta del valore di 66 miliardi di dollari compreso il debito del colosso dei semi Usa. La società tedesca ha riferito in una nota di aver concordato una penale di 2 miliardi di dollari in caso di stop dall’Antitrust. L’accordo sarà finalizzato entro la fine del 2017. L’operazione ha un valore record tra quelle realizzate in cash. La più grande offerta di cassa mai registrata prevede il finanziamento a monte di 19 miliardi di dollari con l’emmissione di obbligazioni convertibili e di nuove azioni agli azionisti esistenti. Le banche si sono invece impegnate a fornire fino a 57 miliardi di dollari di finanziamenti ponte.

Redazione online