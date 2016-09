Nozze con la rete di Sia Le trattative al rush finale

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Proseguono le trattative per le «nozze» tra Poste Italiane con la società leader nelle reti di pagamento Sia. Secondo fonti vicine al dossier, Poste dovrebbe entrare nel capitale di Sia (a sua volta partecipata da Cdp) anche se le modalità precise con cui sancire l’unione sono ancora al centro dei colloqui. Non è quello relativo a Sia (oggi controllata da Fsi investimenti divenuto Cdp equity) e partecipata con il 17% da F2i l’unico dossier all’attenzione di Poste. L’azienda sarebbe infatti in corsa per l'acquisizione di Pioneer, la Sgr del gruppo Unicredit, in via di cessione. Per presentare la manifestazione di interesse il termine scade il 20 settembre.

Redazione online