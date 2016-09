Italgas inizia il percorso per arrivare in Borsa

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Italgas spa ha presentato la domanda di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, nell’ambito dell’operazione di riorganizzazione industriale e societaria per la separazione di Italgas da Snam. All’atto della domanda di ammissione alla quotazione - spiega ancora la nota - la società ITG Holding S.p.A. ha assunto la denominazione di Italgas S.p.A. mentre la società operativa Italgas S.p.A. ha assunto la denominazione di Italgas Reti S.p.A. Anche ai fini dell'ammissione alla quotazione, il cda Italgas spa, nominato dall’assemblea degli azionisti e composto da Lorenzo Bini Smaghi (Presidente), Paolo Gallo (Amministratore Delegato), Nicola Bedin, Barbara Borra, Maurizio Dainelli, Cinzia Farisè, Yunpeng He, Paolo Mosa e Paola Annamaria Petrone, ha accertato che nei confronti dei 9 consiglieri, di cui 4 indipendenti, non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità, che tutti posseggono i requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa vigente e che i consiglieri Barbara Borra, Nicola Bedin, Cinzia Farisè e Paola Annamaria Petrone sono in possesso dei requisiti d'indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato che i componenti del Collegio Sindacale, Gian Piero Balducci (Presidente), Giandomenico Genta, Laura Zanetti (Sindaci Effettivi), Marilena Cederna e Walter Visco (Sindaci Supplenti) posseggono i requisiti di professionalità e onorabilità di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162.

Leo. Ven.