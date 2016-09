Anche Padoan nella lista dei gufi Pil 2016 più basso delle stime

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



Anche il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, si iscrive di diritto alla categoria dei «gufi», cioè quelli che secondo il premier Matteo Renzi remano contro il Paese profetizzando sventure e seminando sfiducia. Ma forse il ministro, essendo più economista e meno politico, ha solo letto bene i dati che arrivano dall’Istat che segnalano che il Paese si è fermato, o meglio che la flebile ripresa vista nei primi mesi del 2016 si è arenata. Così anche a Via XX settembre sono usciti allo scoperto. Le previsioni di crescita saranno riviste al ribasso anche nei dati che il governo rilascerà a ottobre, perché «l’economia italiana sta crescendo non così velocemente come vorremmo» ha detto il ministro dell’Economia. Spiegando così anche la marcia indietro sul taglio dell’Irpef annunciata a Porta a Porta. Insomma il ministro ieri all’Euromoney Italy Conference di Milano ha semplicemente confermato ufficialmente quello che aveva già lasciato intendere: la ripresa c'è, ma è debole. E, soprattutto, al di sotto delle aspettative.

Così, nell’aggiornamento del Documento economico e finanza di ottobre, il governo sarà costretto a certificare un rallentamento del Pil che, per ora, non è mai decollato. «Comunque l’economia - ha precisato Padoan - sta crescendo dopo tre anni di prolungata recessione e perdita di Pil e capacità produttiva. La ripresa sta generando posti di lavoro in misura più che proporzionale rispetto alla crescita economia e se l'economia diventa a maggiore intensità di lavoro, forse è perché c’è stato un benvenuto cambiamento di struttura», ha osservato. Una boccata di ossigeno proviene però dai dati sulla produzione industriale che a luglio - come riferisce l’Istat – è risalita dello 0,4% rispetto a giugno, con variazioni positive in tutti i principali raggruppamenti di industrie, dopo due cali mensili consecutivi. E Renzi anche sulla scorta di questo non molla, continuando a sprizzare ottimismo su un possibile sprint dell’economia. «Abbiamo preso la macchina, l'abbiamo girata e invertita, ed è tornato il segno più sul Pil» ha ha detto il premier durante il suo intervento a Palazzo Marino per la firma del patto per Milano. «L’Italia - ha spiegato Renzi - ha avuto tre anni di recessione» dal 2012, 2013 e 2014 «ma adesso la situazione sta cambiando la macchina è girata». «Il ministro Padoan - ha concluso - dice che le stime saranno più basse, sì perché diciamo la verita». Per ora una cosa è chiara, la stima del Pil del governo per il 2016 pari all’1,2% sarà abbassata. Per Renato Brunetta (Fi) sarà solo un +0,7%.

Filippo Caleri