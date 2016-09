Contrordine sull’occupazione Adesso il Jobs Act funziona

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Economia



La confusione regna sovrana sotto il cielo del mondo del lavoro. E se solo una settimana fa i dati del ministero del Lavoro hanno evidenziato una diminuzione della creazione di posti di lavoro e un aumento dei licenziamenti, ieri è stata l’Istat a invertire il giudizio sul Jobs Act. Sebbene l’economia abbia subito una battuta d’arresto i posti di lavoro sono cresciuti. Anche se adeso non sono più i contratti di lavoro a tempo indeterminato a crescere ma quelli a termine. Dati in contraddizione legati a differenti forme di rilevazione ma che fanno cinguettare Matteo Renzi: «Nel secondo trimestre 2016 più 189 mila posti di lavoro. Da inizio nostro governo: più 585mila.

Il #JobsAct funziona». L’istituto di statistica che non più di qualche settimana era stato redarguito dal ministero del Tesoro perché utilizzerebbe misurazioni non adeguate nel calcolo del Prodotto Interno lordo ieri ha dunque dato una gioia al premier. L’Istituto di Statistica, infatti, ha registrato, in un anno, 439 mila occupati in più, 109 mila disoccupati in meno e un primo calo anche dei Neet, i giovani cosiddetti «Not in education, employment or training», che non studiano e non lavorano e che sono 252 mila in meno rispetto al secondo trimestre 2015 ma rappresentano ancora il 22,3% dei giovani tra i 15 e i 29 anni. Il calo è evidente visto che tre anni fa, nel momento più alto della crisi, erano il 25%. Per il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, la riduzione dei Neet è legata alle «opportunità prodotte dal programma Garanzia Giovani e ha aggiunto che «prosegue il miglioramento della qualità del lavoro» grazie a un aumento dei passaggi verso il lavoro a tempo indeterminato, sicuramente incentivato dalla decontribuzione che ora però è stata drasticamente ridotta, e dalla crescita del flusso dalla disoccupazione verso l’occupazione. Insomma anche senza tweet per Poletti «Il Jobs Act funziona».

Non così per Grillo secondo il quale «Il Jobs Act è evaporato appena i costosi incentivi del Governo sono stati diminuiti». In disaccordo anche Forza Italia la cui responsabile Deborah Bergamini, che dopo aver ricordato che i dati Istat relativi a luglio, quando gli occupati sono calati dello 0,3% rispetto a giugno, ha detto: «La tendenza positiva si è interrotta ma il Pd non se ne è ancora accorto». «Rilevazioni già superate da quelle non positive di luglio» ha aggiunto Susanna Camusso, leader della Cgil.

Filippo Caleri