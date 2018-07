Se il Pd sparisce

Sparisce, deperisce, svanisce il Pd. Ma se Atene piange, Sparta non ride. E anche Forza Italia, infatti, scende sotto la soglia dell’8 per cento. Un sondaggio Ipsos realizzato per il Corriere della Sera descrive da una parte il crollo del partito che fu di Matteo Renzi, e sono due punti in tre settimane, dall’altra quello di Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi che perde – così si legge – “quasi la metà degli elettori rispetto ai risultati delle Politiche del marzo scorso (14%).

La luna di miele del Governo di Giuseppe Conte con gli italiani è finita, il giudizio degli elettori nelle intenzioni di voto non è più emozionale infatti, ma l’alleanza giallo-verde – con il Dl Dignità da un lato e l’effetto “Salvini” dall’altro – somma un rotondo 61%.

Il Pd evapora ed è il Partito della Nazione – il “Patto del Nazareno” con Fi – che si squaglia tra le velleità dell’èlite. Ma se perfino Fratelli d’Italia che perde di suo ruba poi i consensi a Forza Italia, significa che quel che fu, con Berlusconi, la stagione popolare, diventa – giorno dopo giorno – l’esatto contrario: un partito di soli giochetti parlamentari. Senza altro seguito che un solo seguace: Matteo Renzi.