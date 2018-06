Ombre rosse e olio di ricino

È tutto un gran darsi da fare, tra gli intellettuali, per restituire alla vita la sinistra. E ancora ieri, infatti, Ernesto Galli della Loggia, argomentava da par suo al fine di realizzare una sinistra che non sia solo di sinistra. Il problema dei problemi d’Italia, dunque, è ‘sto fatto che la sinistra sia fuori dai giochi se perfino Beppe Grillo apre a Matteo Salvini bruciando le illusioni di chi, per tornare, confida nella zizzania e così separare i gialli dai verdi.

Michele Ainis, costituzionalista, trova e scopre però – e ne dà notizia su La Repubblica – l’uovo di Colombo per fare guerra all’esecutivo di Giuseppe Conte, nientemeno che il Governo Ombra. Gianfranco Pasquino che è un birichino come pochi obietta: lo faranno con quel che resta del Pd e di Forza Italia, «con l’apporto critico di Fratelli d’Italia», e il capo del Governo Ombra, come si sceglie, «con primarie aperte»? Presto fatto: il Governo Ombra si fa a Merano, nell’hotel del mago delle cure di bellezza. Con quel che resta del Nazareno, ovvero Silvio Berlusconi e Maria Elena Boschi. Sono già lì. E con l’apporto critico di Fd’I: quanto basta di olio di ricino. Per ritrovare regolarità.