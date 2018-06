Il Cavaliere e Al Bano

Bellissime, biondissime – ma con sopracciglia nere – Loredana Lecciso e Francesca Pascale si scattano un selfie a uso di Instagram: “Amiche per sempre”. Intense e risolute, le due giovani signore, salutando tutti noi dalla Sardegna, s’appaiano in un’immagine che molto dice e ancor più racconta. C’è un’epoca, infatti, ed è la nostra. Ed è, quella posa, ben più che un Napoleone a cavallo nella descrizione dello Spirito del Tempo fatta da Giorgio Federico Hegel. C’è il regno delle donne – nel segno delle finte bionde – al termine di ogni sforzo sociale, politico e culturale. E c’è, nell’affacciarsi social dell’autoscatto delle due, il romanzo del maschio italiano. Sui loro nasini, sulle belle labbra, nell’incarnato deciso delle loro anime meridionali – una è pugliese, l’altra è campana – aleggiano gli unici esemplari di vir degni di epica. Nientemeno che Al Bano e Silvio Berlusconi sono il sottinteso delle due lady. E in ogni sottinteso, però, c’è sempre un’implicazione. Anzi, una complicazione. Quella di Al Bano, si sa, è Romina Power. E non sa come staccarsene. Quella del Cavaliere è Forza Italia. E non sa a chi sbolognarla.