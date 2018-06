Indovina chi si oppone

Vertice delle opposizioni ci fu. Maria Stelluccia Gelmini, Anna Maria Bernini, Andrea Marcucci e Graziano Delrio si sono riuniti tra le mura del Parlamento perché preoccupati. Qualche sera fa si sono attovagliati a cena, insieme ad altri vedovi del patto del Nazareno, Maria Elenuccia Boschi e Renatino Brunetta.

Le opposizioni rischiano di restare a secco sulle future caselle e stanno facendo quadrato per avere qualche presidenza. C’è da recuperare la Vigilanza Rai, l’Antimafia, la Giunta per le elezioni, insomma, Forza Italia spalleggia il Partito democratico e viceversa. Anche Dudù, il canuzzo di Silvio Berlusconi, si dà da fare. Magari rinnova i selfie con i padroncini e Vladimir Luxuria e, comunque, ci si mobilita per come si può (signora mia, hanno dato le almodovariane Pari Opportunità a un uomo e non a una donna…). Tanto più se ne stanno vicini Pd e Fi, quanto più se ne scappano via i loro elettori. Ed è contrappasso puro: fecero una legge elettorale per fregare gli altri e poi governare insieme ma in virtù di quella stessa legge, pur sempre insieme, la fregatura è toccata a loro. La nemesi fu. Non si finisce di ridere con l’opposizionuccia.