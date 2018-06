Antifascisti in orbace

Arriva notizia di un saluto romano – un alalà – al liceo Socrate, a Roma. Per la preside è goliardia ma gli studenti chiedono la condanna del gesto. E hanno ragione, poveri Cicci, è proprio un increscioso affronto. Gli alunni abitano il 2018 e il fascismo, in Italia, è alle porte. Anzi, già c’è. Con la fine dell’antiberlusconismo – con Silvio Berlusconi riabilitato agli occhi dell’Europa e del Pd – è tornato l’antifascismo. Quel saluto romano nel bel mezzo delle aule è la pre- potenza di un clima. Il fascismo è al governo e bene fanno i ragazzi, aiutati dagli organi di stampa in lotta, a difendere la democrazia. Di certo troveranno al loro fianco Graziano Delrio, ma anche Maria Stelluccia Gelmini, e chissà oggi cosa ci sarà nei giornali. Di certo ci sarà un collegamento – il brodo di coltura – con Mafia Capitale. Quel che è certo, è il capovolgimento. Chi fa oggi il saluto romano, con consapevole disobbedienza, è giusto il tipo che nel regime fascista finirebbe al confi- no. Ma chi oggi – proprio oggi – fa l’antifascista è l’esatto opposto. Il tipo che, Duce imperante avrebbe onori, obici e orbace.

E già sembra vederli, poveri Cicci.

Tutti in marcia nel passo dell’oca.